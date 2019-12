Nettetal : Anschluss Nettetal-West an zwei Tagen gesperrt

An der A61 wird an zwei Tagen an der ausfahrt Nettetal-West gearbeitet. Deshalb ist sie gesperrt. RP-Archiv: JKN. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Bei der A61-Anschlussstelle Nettetal-West wird am Dienstag, 17. Dezember, in Fahrtrichtung Venlo von 9 bis 11.30 Uhr die Ausfahrt und von 11.30 Uhr bis 14 Uhr die Auffahrt gesperrt. Am Mittwoch, 18. Dezember, ist dort in Fahrtrichtung Koblenz von 9 bis 11.30 Uhr keine Ausfahrt möglich und von 11.30 bis 14 Uhr keine Auffahrt.

Dies teilte Straßen NRW mit. Der Bereich muss gesperrt werden, da Grün-, Kehr- und Mäharbeiten geplant sind. Zudem wird dort an Schildern gearbeitet.

(busch-)