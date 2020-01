Wegen Arbeiten am Gehölz : A40 bei Essen übers Wochenende gesperrt

Die A40 in Essen (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der A40 in Essen auf Sperrungen einstellen. Die Verbindung von der A40 in Richtung Venlo auf die A52 in Richtung Düsseldorf wird gesperrt. Auch während der Woche gibt es Sperrungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mit. Die Sperrung ist an beiden Tagen jeweils von 8 Uhr bis 16.30 Uhr geplant. Grund dafür sind Pflegearbeiten am Gehölz.

In drei Nächten in der kommenden Woche wird auf der A40 außerdem der Ruhrschnellweg-Tunnel in Essen gesperrt. In der Nacht von Montag auf Dienstag bleibt der Tunnel wegen einer Überprüfung der Lüftungsanlage in Fahrtrichtung Dortmund geschlossen. Die Sperrung dauert zwischen 21 und 5 Uhr. In Richtung Venlo bleiben der Tunnel und die Auffahrt Essen-Zentrum in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag jeweils zwischen 21 und 5 Uhr gesperrt.

(felt/dpa)