Berufskolleg Geldern : Partnerschule in Doetinchem besucht

Noch vor Corona waren die Schüler der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft an der niederländischen Partnerschule in Doetinchem zu Gast. Foto: Cerstin Pössl

GELDERN 30 Schüler der Höheren Berufsfachschule Wirtschaft waren erstmals zwei Tage an der niederländischen Partnerschule in Doetinchem. Am Graafschapcollege führten sie als „native speaker“ Sprechprüfungen in deutscher Sprache im „Taaldorp“ – einer fiktiven „Sprachstadt“ – durch.

