Neuer Bußgeldkatalog: das sind die gefährlichsten Stellen in Issum : Langsam fahren oder „Lappen weg“ in Issum

Robert P. Hein an der Weseler Straße in Issum. In seinen Augen ist die dortige 30er-Zone ein Klassiker in Sachen zu schnelle Autofahrer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Schon 21 Stundenkilometer innerorts zuviel reichen, um einen Monat Fahrverbot zu kassieren. MPU-Berater Robert P. Hein hat sich in Issum umgeschaut, wo regelmäßig zu schnell gefahren wird.

Zu dem MPU-Berater kommen alle, die ihren Führerschein wiederhaben wollen, die also so oft zu schnell fuhren oder gegen andere Gesetze (Alkohol oder Drogen am Steuer) verstoßen haben, dass ihnen der Führerschein abgenommen wurde. „Der wichtigste Teil meiner Arbeit ist die Rückfallprävention, damit die Autofahrer nicht in alte Verhaltensmuster zurückfallen.“ Denn eines macht der MPU-Berater deutlich: „Den hektischen Autofahrer, der das Schild übersieht, den gibt es eher selten. In der Regel wird es bewusst ignoriert.“ In seiner Beratung geht er den Sachen auf den Grund. Manchmal steckt ein Jobwechsel hinter dem ständigen Verstoß gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Besonders anfällig sind dafür Vertriebler und Paketboten, die unter Druck stehen, einen Termin pünktlich zu erreichen.

„Kein Termin in der Welt ist so wichtig wie ein Menschenleben“, sagt Hein. Immer noch seien nicht angepasste Geschwindigkeit und nicht eingehaltener Mindestabstand die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. „Innerorts entscheiden schon wenige Stundenkilometer über Leben und Tod.“ Bestes Beispiel in Issum seien die Stellen, wo Schrittgeschwindigkeit gilt. Auf der Neustraße in der Nähe der Brüder-Grimm-Schule wird regelmäßig zu schnell gefahren. Gleiches gilt für den Abschnitt der Gelderner Straße am Platz An de Pomp. „Ich werde da mindestens einmal angehupt, wenn ich mich an die Geschwindigkeit halte“, sagt Hein. Dabei macht es Sinn, dass dort Autos langsam fahren. Denn ob spielende Kinder vom Platz auf die Straße laufen, ist nicht gut einsehbar. Ebenfalls regelmäßig zu schnell geht es auf der Gelderner Straße in Höhe Diebels zu. Issums Bürgermeister Clemens Brüx berichtet von zwei Autofahrern, die sich dort regelrecht ein Rennen geliefert haben, innerorts. Auch die Mühlenstraße nennt er als einen Ort, an dem regelmäßig schneller gefahren wird als erlaubt. Und auch dass der Sevelener Ortskern mittlerweile Tempo 20 hat, ist noch nicht bei allen Autofahrern angekommen. „Es gibt keine Bürgersprechstunde, in der nicht beklagt wird, dass innerorts zu schnell gefahren wird“, sagt Brüx. „Das ist traurig, aber wahr, aber auch kein reines Issumer Problem.“