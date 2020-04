Dauerbaustelle auf Autobahn : Anschlussstellen der A 57 in Sonsbeck gesperrt

Auf der A 57 in Fahrrichtung Krefeld müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Sperrungen der Auf- und Abfahrt in Sonsbeck einstellen (Symbolfoto). Foto: dpa/David Young

Sonsbeck An den A 57-Anschlussstellen in Sonsbeck sind in den kommen Tagen Sperrungen vorgesehen.

In Fahrtrichtung Krefeld ist die Ausfahrt seit Dienstag bis Donnerstag, 9. April, 7 Uhr, gesperrt. Die Auffahrt in gleicher Fahrtrichtung wird ab Mittwoch, 8. April, 8 Uhr, bis Donnerstag, 9. April, 7 Uhr, gesperrt. Die Umleitung für die Ausfahrt führt über die Anschlussstelle Alpen. Für die Auffahrt wird die Bedarfsumleitung U 82 benutzt. Diese leitet Verkehrsteilnehmer über die L 491 und B 58 zur Anschlussstelle Alpen. Grund der Sperrung ist eine Veränderung der Verkehrsführung in der vorhandenen Dauerbaustelle. Dort wird eine transportable Schutzwand eingerichtet.

(RP)