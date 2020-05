Erich Carl dichtet in Kerken-Rahm : Vergnügliches in flotten Versen

Aus der Feder von Erich Carl stammt „99mal Vergnügliches in flotten Versen“. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Kerken-Rahm 99mal blickt Erich Carl mit viel Humor auf den Alltag. Da bekommen die Hamsterkäufer ein Gedicht gewidmet. Auch den „Ballermann“ bringt der Mann aus Rahm in Reimform. Und die Fans des Münster-Tatorts gehen auch nicht leer aus.

Wie druckfrisch das Buch voller Reime des Kerkeners Erich Carl ist, erkennt der gewogene Leser spätestens, wenn er auf der letzten Seite angekommen ist. Kleine Kostprobe gefällig?

„Der Deutsche fürchtet Gott allein, sonst nichts und niemand auf der Welt – so sprach Fürst Bismarck einst, doch nein: Den Deutschen Panik überfällt, Verzweiflung weit über Gebühr, geht still dahin das Klopapier.“ Dieser dichterische Seitenhieb auf die Hamsterkäufe der Deutschen in der Corona-Krise ist in „99mal Vergnügliches in flotten Versen“ von Erich Carl zu finden. „Über Corona selber macht man keine Witze“, sagt er angesichts der Lage. „Aber bei der Klopapiergeschichte konnte ich nicht anders, als mir einen eigenen Reim zu machen.“

Info Das Buch aus dem eigenen Verlag Verlag Der Lyrikband „99mal Vergnügliches in flotten Versen“ von Erich Carl ist im Carl-Verlag erschienen. Das ist ein Eigen-Verlag des Autors. Preis Das Buch kostet 7,80 Euro.

Ein bisschen weiter vorne im Buch bringt er die Eigenschaft, wie mit dem wertvollen Papier umgegangen wird, unter dem Titel „Von Faltern und Knüllern“ in Reimform. Inspiriert habe ihn zu diesem Gedicht der Artikel „Von der Rolle“ über die Kulturgeschichte des Klopapiers von Martin Bewerunge aus der Rheinischen Post, erklärt der Dichter. Er erklärt aber auch, dass ihm keinesfalls die Verse so zuflögen, er also im Akkord die „flotten Verse“ produziere. Zwischendurch könne es durchaus sehr lange Flauten geben, über Wochen, Monate, sagt der 71-Jährige.

Bevor er sich der Dichtkunst zuwandte, war er bis zu seiner Pensionierung Lehrer am Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn. Seine ersten dichterischen Schritte gingen in die Welt der Märchen. Carl schrieb die Geschichten der Gebrüder Grimm in Reimform, bis ihn eines Tages jemand fragte, ob er noch was anderes könne als Märchen. Der Ehrgeiz war geweckt. 2015 fing er an mit den, wie er sagt, „schrägen Gedichten“. Nicht alles ist selbst erlebt, sagt er auf die Frage, wie es denn zu den „Ballermännern“ kam. „Ich gehöre wohl zu den ganz wenigen Deutschen, die noch nie auf Mallorca waren.“ Dafür hat er gut zugehört. Als ihm ein Busfahrer nämlich seine Erfahrungsberichte lieferte, die allesamt alkoholisch waren. Für Carl war das kurios genug, um ein Gedicht darüber zu verfassen. Nicht nur die Reisefreuden der Deutschen finden in seinem Buch Platz, Freunde des Münster-Tatorts dürfen sich ebenfalls freuen. Die Gestalten des Fernsehkrimis erhalten eine eigene humorige Ode.

Damit aber nicht genug, 99 sind es ja an der Zahl. Und der Dichter hat sich neue Ziele gesetzt. Gedichte mit Wortspielen sollen es in Zukunft sein, die seine Leser erfreuen sollen. Als Vorbilder nennt er Christian Morgenstern, Heinz Erhardt und Robert Gernhardt. „Die spielen in einer ganz anderen Liga. Mit denen würde ich mich nicht messen wollen“, sagt Carl. Aber der Ehrgeiz ist auch diesmal geweckt. Er ist manchmal selbst erstaunt über seine kreativen Ergebnisse. Er gibt einen kurzen Einblick in seine Arbeitsweise. Das eine ist die gezielte Inspiration, und dann gibt es da noch die künstlerische Vorgehensweise. „Manchmal sitze ich am Rechner, gebe etwas ein und befinde mich stundenlang im Blindflug. Hinterher kommt etwas ganz anderes raus, als ich erwartet habe.“ Und dass dabei etwas absolut Lesenswertes dabei herauskommt, was den Leser schmunzeln lässt, davon gibt sein Buch Zeugnis.