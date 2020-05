Kolumne „Der Kinderarzt“ : Ein Denkmal für die vielen Mütter setzen

Kreis Kleve Kinderarzt Dr. Wolfgang Brüninghaus aus Kleve kritisiert, wie wenig Unterstützung Mütter von behinderten Kindern durch die Behörden oft bekommen. Er fordert einen besseren Umgang gegenüber Menschen mit Behinderungen.

In meinen 34 Jahren als Kinderarzt habe ich viele Mütter begleitet, die ein schwer behindertes Kind gepflegt, beschützt, und gefördert haben, meist ohne jede Rücksicht auf sich selbst, und oft genug ganz allein. Wie gerne würde ich ihnen ein Denkmal setzen! Allen gemeinsam ist, dass die Mütter meist die Hauptlast der Versorgung behinderter Kinder tragen, nicht selten unter Aufgabe all jener Lebensinhalte, die unter normalen Bedingungen für essentiell angesehen werden.

Muss die alleinstehende Mutter, die ihren schwer autistischen Jungen unter größten Mühen versorgt, wirklich vier Mal einen neuen Kostenvoranschlag einreichen, um einen Zuschuss zur Anschaffung eines Autos zu bekommen? Die zuständige Sachbearbeiterin hätte sicher in zehn Minuten den Antrag mit der Mutter gemeinsam so formulieren können, dass sie ihn ohne Gewissensbisse hätte genehmigen können. Stattdessen hat sie in vier Anträgen nach immer neuen Vorwänden zur Ablehnung gesucht. Für mich als Bürger stellt sich da die Frage, ob ich wirklich eine Verwaltung will, die gezielt die Erschöpfung der Antragsteller einkalkuliert, um sie zu zermürben und dadurch vielleicht etwas Geld zu sparen.