Großveranstaltungen in Straelen : Coronavirus stoppt „Stroelse Sommer“ und „Straelen live“

Großveranstaltungen in Straelen

Den beliebten Schnäppchenmarkt wird es in Straelen in diesem Sommer nicht geben. Foto: Stadt Straelen

Straelen Auch der Frühlingsblumenmarkt mit der Vorstellung des neuen Blumenmädchens und der Schnäppchenmarkt sind für dieses Jahr in der Blumenstadt abgesagt. Der Stadt ist das Risiko zu groß.

Wegen des Verbots sämtlicher Großveranstaltungen bis zum 31. August und den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen müssen viele Feste ausfallen. Die Folge ist, dass sich der Veranstaltungskalender der Blumenstadt leert. So kann der für Samstag, 9. Mai, geplante Frühlingsblumenmarkt mit der offiziellen Vorstellung des neuen Straelener Blumenmädchens Lisa Stienen nicht stattfinden. Auch die Planungen für den „Stroelse Sommer“, den Nachfolger des Stadtfestes, liefen schon auf Hochtouren, als die ersten Einschränkungen durch die Corona-Pandemie spürbar wurden. Der „Stroelse Sommer“, der von Freitag, 3. Juli, bis Sonntag, 5. Juli, seine Premiere erleben sollte, wurde jetzt abgesagt. Dies schließt zum jetzigen Zeitpunkt auch den verkaufsoffenen Sonntag der Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ mit ein, da aktuell ohne eine Veranstaltung als Anlass der Einzelhandel nicht öffnen darf.

Leider kann auch der beliebte Straelener Schnäppchenmarkt nicht stattfinden. Seit Jahren gehört er an jedem Mittwoch in den Sommerferien zu den festen Größen im Straelener Kalender. „Leider ist in der aktuellen Situation das Risiko einfach zu groß und die Eindämmung des Coronavirus auch auf einen längeren Zeitraum gesehen immens wichtig, sodass wir den Frühlingsblumenmarkt, den ,Stroelse Sommer’ und den Schnäppchenmarkt schweren Herzens absagen müssen“, bedauert Bürgermeister Hans-Josef Linßen die Entscheidung.