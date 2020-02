A46 - Sperrungen in der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim

Neuss/Krefeld Montagnacht und Dienstag werden die Auffahrten der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim gesperrt. Der Grund dafür sind Reparaturarbeiten an den Fahrbahnen.

Das teilt Straßen NRW mit. Montagnacht wird die Auffahrt der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Am Dienstag ist die Auffahrt der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim in Fahrtrichtung Heinsberg gesperrt.