Umleitung über Emmerich : A3: Auffahrt Rees in Richtung NL am Samstag gesperrt

A3: Auffahrt Rees in Richtung NL am Samstag gesperrt

ISSELBURG/REES Wegen Gehölzarbeiten ist die Abfahrt am Samstag von 7 bis 18 Uhr gesperrt.

(RP) Am Samstagmorgen (8. Februar) wird die Autobahnauffahrt der A-3-Anschlussstelle Rees bei Isselburg-Heelden in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt. Wie Straßen NRW am Freitag mitteilte, erfolgt die Sperrung der Autobahn ganztägig von 7 bis 18 Uhr. Der Verkehr in Richtung Niederlande wird mithilfe der vorhandenen Bedarfsumleitung zur Anschlussstelle Emmerich-Ost geführt. Grund der Sperrung sind laut Straßen NRW notwendige Gehölzarbeiten, die im Bereich der Autobahnauffahrt heute durchgeführt werden müssen.