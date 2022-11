Premiere auf dem Kirchplatz : Eigenes Lied für Aldekerks Adventsmarkt

Aus der Singschule kommt dank Karl Hammans und Jutta Kleinmanns ein eigenes Lied für die Veranstaltung. Es heißt „Adventsmarkt in Aldekerk“. RP-Foto: Möwius Foto: Dirk Möwius

Aldekerk 22 gemeinnützige Vereine aus dem Dorf beteiligen sich an der Premiere für die vorweihnachtliche Veranstaltung am Samstag, 26. November, auf dem Kirchplatz. Höhepunkt ist der Abendgottesdienst vor der Kirche.

Glühwein und heißer Kakao, weihnachtliche Musik, viele Aktionen für Kinder und als Höhepunkt ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Kirchplatz – in Aldekerk geht es am Samstag, 26. November, adventlich zu. 22 Vereine beteiligen sich an der Premiere für diese Veranstaltung. Und angesichts der vielen Weihnachtsmärkte in der Region gerade am Wochenende vor dem ersten Advent hat Aldekerk jetzt schon ein Alleinstellungsmerkmal. Aus der Singschule kommt dank Karl Hammans und Jutta Kleinmanns ein eigenes Lied für die Veranstaltung: „Adventsmarkt in Aldekerk“ heißt es. Die Singversion ist schon eingeübt, jetzt fehlt nur noch die Umsetzung für den Musikverein.

Felicitas Steves und Joachim Louven haben es geschafft, alle Vereine unter einen Hut zu bekommen. Schon länger gab es die Idee, auch in Aldekerk einen vorweihnachtlichen Markt zu veranstalten. Im Januar gab es dann ein erstes Treffen, regelmäßige Zusammenkünfte folgten. „Das Einzigartige an unserem Adventsmarkt ist, dass nur gemeinnützige Vereine aus Aldekerk mit ihrem Marktstand und Pavillons zu finden sind. Wir wollen eine gemeinsame Plattform schaffen, um uns gegenseitig zu unterstützen und zu vernetzen.“ Das heißt auch, dass alle in die gemeinsame Kasse wirtschaften. Ob es der Glühweinverkauf bei der Bruderschaft oder die Pommes von der Feuerwehr sind. Was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, wir durch alle 22 Vereine gleichmäßig aufgeteilt.

Info Vom Reiterverein bis zu den Treckerfreunden Wann Samstag, 26. November,

11 bis 19 Uhr Wo Auf dem Kirchplatz in Aldekerk Wer Mit dabei sind beim Adeventsmarkt in Aldekerk die Bruderschaften Rahm und Aldekerk, die Schießgruppe, die Fördervereine der St.-Petrus-Grundschule und der evangelischen Kirche, der Robert-Jungk-Gesamtschule und des Marienkindergartens, der Imkerverein, die katholische Landjugend, die kfd, die Pfarrei St. Dionysius, die DLRG, die Messdiener und der liturgische Familienkreis, der Musikverein und die Singschule, die Feuerwehr, die Landfrauen, der Heimatverein, der TV Aldekerk, der Reiterverein und die Treckerfreunde.

Weihnachtliches Kunsthandwerk wie Adventsgestecke, Betonsterne, Weihnachtskarten und mehr gibt es auf dem Markt genauso wie „Gutes aus der Küche im Glas“, Plätzchen, Liköre, Chutneys oder Brennnesseltee und -gebäck. Ein Kalender bietet „Kerkener Impressionen“. Für Kinder gibt es viel zu entdecken und zu erleben wie Kerzendrehen, Glitzer-Tattoos, Dosenwerfen oder eine Fahrt im Feuerwehrauto. Zudem dürfen sie den großen Weihnachtsbaum schmücken.

Besonders dürfe das musikalische Angebot in Aldekerk sein. Es gibt nicht eine große Bühne, stattdessen zieht der Musikverein den ganzen Tag über den Platz. Und dank der Musikschule sind gleich drei Chöre dabei: die Löwenbande, der Schulchor und KaJu – Der Frauenpowerchor. Da wird man „Adventsmarkt in Aldekerk“ in verschiedenen Variationen zu hören bekommen.

Wichtig ist den Organisatoren das Thema Nachhaltigkeit. „Die Corona-Regeln verbieten uns Mehrweg-Geschirr. Aber man kann seinen eigenen To-go-Becher mitbringen. Der wird an unserem Getränkepavillon mit Glühwein gefüllt, und wir sparen uns und der Umwelt schon mal eine Menge Pappbecher“, so Felicitas Steves.