Straßenbau in Straelen : Umgestaltung der Heronger Ortsdurchfahrt kommt voran

So wurden in Teilbereichen Baumtore mit barrierefreien Querungshilfen sowie Parkflächen mit Bäumen errichtet. Die Tiefbauarbeiten an der Niederdorfer Straße umfassen die Erneuerung der Kanalisation und der Trinkwasserleitung sowie die Sanierung der Fahrbahndeckschicht. Insgesamt schreiten die Umbauarbeiten des ersten Teilbereiches laut Stadt sehr gut voran und sollten bei planmäßigem Verlauf zeitnah beendet werden. Aktuell befindet sich der zweite Teilbereich der Ortsdurchfahrt in der Planungsphase. Die entsprechende Umbaumaßnahme soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres beginnen.