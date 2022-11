Drei Fahrzeuge in Unfall in Nieukerk verwickelt : Junge Autofahrerin schwer verletzt

Drei Fahrzeuge in Unfall in Nieukerk verwickelt

Nieukerk Bei einem Unfall an der Kreuzung Sevelener Straße / Hoog-Poelycker-Straße wurde am Dienstagmorgen eine junge Frau aus Issum schwer verletzt.

Am Dienstag gegen 07.45 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Sevelener Straße / Hoog-Poelycker-Straße ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 23-Jähriger aus Geldern mit seinem 2er BMW aus dem Hufweg kommend die Sevelener Straße überqueren, um weiter geradeaus zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 22-Jährigen aus Issum.

Durch die Wucht der Kollision wurde der blaue Polo der Frau gegen einen weiteren VW Polo geschleudert, der am Stopp-Schild an der Hoog-Poeldycker-Straße stand und wartete. In dem Wagen befand sich ein 47-jähriger Mann aus Geldern. Die Fahrzeuge kamen allesamt im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen.