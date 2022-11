Politiker in Geldern : Gelderns CDU ehrt Lorenz

Geldern Der frühere Fraktionsvorsitzende ist seit 40 Jahren Mitglied. „Die Politik hat das Sagen”, war sein Prinzip bei der Arbeit im Rat der Landlebenstadt.

Bevor es Karl-Heinz Lorenz 1999 der Liebe wegen nach Geldern verschlug, war er bereits im Rat der Stadt Münster. 2004 zog Lorenz in den Gelderner Rat und wurde 2014 Fraktionsvorsitzender. Jutta Manten: „Als Chef der CDU-Fraktion führte er seine Fraktionsmitglieder sicher durch ruhige und unruhige politische Fahrwasser. Sein Führungsstil stieß nicht bei allen politischen Akteuren immer auf Beifall, dennoch erhielt Lorenz mit seinem Sachverstand und seiner Kompetenz auf Anerkennung und Respekt.“ „Die Politik hat das Sagen”, so Karl-Heinz Lorenz. Von seinen Fraktionsmitgliedern erwartete er rege Mitarbeit und die Teilnahme an jeder Fraktionssitzung. Nur eine Beerdigung ließ er als Entschuldigung gelten. „Ich bin bei Karl-Heinz Lorenz in die politische Lehre gegangen. Es war nicht immer eitel Sonnenschein, aber ich habe viel gelernt. Letztendlich zählen nicht persönliche Animositäten, sondern Ergebnisse politischer Arbeit”, sagt die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Geldern, Jutta Manten.