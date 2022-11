Raum für Kunst und Kultur : Fairkaufhaus feiert Jubiläumsabend

Geldern Im Mittelpunkt standen die Teilnehmer der Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen. Zu gewinnen gab es Gegenstände aus der „Projektwerkstatt Upcycling“.

Im Mittelpunkt des Jubiläumsabends standen nicht die zahlreichen Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft, sondern die Teilnehmer der Integrations- und Qualifizierungsmaßnahmen. „Denn sie sind es, die das Fairkaufhaus auszeichnen – und nicht zuletzt Mut beweisen. Den Mut, neue Wege einzuschlagen und die Chance zu ergreifen, wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen“, so Katja Koester, Leiterin der Beruflichen Integration im Caritasverband Geldern-Kevelaer, in ihrer kurzen Ansprache, die die Zuhörer sichtlich bewegte. Koester: „Das Fairkaufhaus schließt an diesen Mut an und erschließt neue Schwerpunktgebiete, zum Beispiel mit dem Angebot „Kunst und Upcycling – Die Firma in der Firma“.