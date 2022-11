Fußball-Regionalliga : Zukunft des SV Straelen ist völlig offen

Präsident Hermann Tecklenburg hatte zuletzt nur selten Gelegenheit, seiner Mannschaft zu applaudieren. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Hermann Tecklenburg hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Der Präsident gesteht Fehlgriffe bei Spielerverpflichtungen ein, ist aber vom neuen Trainer Bekim Kastrati fest überzeugt.

Zwar stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt. Doch der nahezu beispiellose Fehlstart des Fußball-Regionalligisten SV Straelen lässt nur wenig Platz für Optimismus. Das weiß natürlich auch der „Boss“. „Ich lege mich einmal fest. Wenn wir aus den restlichen vier Spielen vor der Winterpause noch acht oder neun Punkte holen, greifen wir noch einmal an. Sind es nur zwei oder drei, können wir für die Oberliga planen“, sagt Präsident Hermann Tecklenburg. So sieht die Faktenlage aus: Der SV Straelen hat nach 16 Spielen gerade einmal sieben Zähler auf seinem Konto und bereits elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Angesichts dieser traurigen Bilanz übt Tecklenburg auch Selbstkritik. „Man muss inzwischen auch feststellen, dass wir im Sommer mitunter die falschen Spieler verpflichtet haben. Wir haben aktuell ein Mentalitätsproblem. Bestes Beispiel sind die Spiele beim SV Lippstadt. In der vergangenen Saison haben wir dort mit einer nominell schwächer besetzten Mannschaft etwas glücklich 2:1 gewonnen. Am vergangenen Samstag verliert ein an sich stärkeres Straelener Team dort 1:3“, so der Clubchef.

Info Das Programm bis zur Winterpause Schlusslicht SV Straelen bekommt es im alten Jahr ausnahmslos mit Gegnern aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. Samstag, 19. November: SV Straelen – SV Rödinghausen (Platz 6, 26 Punkte)



Samstag, 26. November: SVS – FC Schalke 04 II (Platz 7, 25 Punkte)



Samstag, 3. Dezember: 1. FC Kaan-Marienborn – SVS (Platz 5, 27 Punkte)



Samstag, 10. Dezember: SVS – RW Oberhausen (Platz 8, 25 Punkte)

Den Vorwurf, im Sommer praktisch eine komplette Mannschaft ausgetauscht zu haben, lässt sich Tecklenburg jedoch nicht gefallen: „Der Umbruch ließ sich nicht vermeiden. Den einen oder anderen Leistungsträger konnten wir nicht halten, weil die jeweiligen Spieler inzwischen bei Regionalliga-Rivalen das Doppelte verdienen. Von anderen Spielern, die inzwischen in der Oberliga unterwegs sind, haben wir uns getrennt, weil sie uns sportlich nicht mehr geholfen hätten.“

Dabei ließ sich die aktuelle Seuchen-Saison zunächst noch recht gut an. Für den starken Auftritt beim spektakulären 3:4 im DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli bekam der SV Straelen Komplimente aus ganz Deutschland. Doch danach führte die Talfahrt nur noch steil nach unten. Unter Regie von Sunday Oliseh, den der Verein nach der Absage des ursprünglichen Wunschtrainers Thomas Brdaric engagiert hatte, folgten sieben Niederlagen in Serie. Anschließend zog der ehemalige Weltstar freiwillig die Reißleine.

Trotz des missglückten und kurzen Gastspiels hält Hermann Tecklenburg nach wie vor große Stücke auf den Nigerianer, der 1996 mit seinem Heimatland olympisches Gold holte. „Sunday Oliseh ist ein absoluter Profi-Trainer und außergewöhnlicher Mensch. Ich bedaure nicht, dass wir ihn engagiert haben. Seine Erwartungen waren wahrscheinlich zu hoch. Und der SV Straelen eine Nummer zu klein für ihn“, sagt der Präsident.

Seit Anfang September trägt Bekim Kastrati die sportliche Verantwortung. Seitdem ist immerhin schon wieder etwas Ruhe eingekehrt. Der ehemalige Stürmer von Borussia Mönchengladbach hat dem Straelener Spiel eine klare Struktur verliehen. Ausgerechnet, als sich ein zarter Aufwärtstrend anbahnte, folgte eines der bittersten Spiele in der Vereinsgeschichte. Der SV Straelen verlor am 15. Oktober nur deshalb mit 2:4 gegen Alemannia Aachen, weil Philipp Dünnwald und Jaron Vicario in der Schlussphase bei einer 2:1-Führung die Nerven verloren und sich jeweils wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte einhandelten.

„Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich schon sechs oder sieben Punkte mehr auf dem Konto. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich mit der Arbeit von Bekim Kastrati sehr zufrieden bin. Seitdem er da ist, haben wir nur einmal richtig schlecht gespielt. Das war beim 0:4 in Bocholt“, so Tecklenburg.

Der Trainer sitzt also fest im Sattel. Ob der SV Straelen überhaupt noch eine Zukunft in der Vierten Liga hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Nach dem ersten Abstieg im Sommer 2019 hatten die Verantwortlichen sofort wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine gestellt, die anschließend unter Regie von Inka Grings problemlos durch die Oberliga marschierte. Ob der Verein einen solchen Kraftakt im Falle des Abstiegs wiederholt, steht noch in den Sternen. „Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Im kommenden Sommer werde ich zunächst einmal meine Frau zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland begleiten. Wie es mit unserer ersten Mannschaft weitergeht, werden wir dann sehen“, sagt Tecklenburg.