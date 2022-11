Erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderung : 38-Jährige schafft den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt

Kerken/ Geldern Natalie Versteegs Traum wurde wahr: Die Kerkenerin wechselte von Haus Freudenberg, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in die Obst- und Gemüseabteilung bei Edeka Brüggemeier in Geldern. Inzwischen ist sie dort bereits fest angestellt.

Die Haus Freudenberg GmbH vermeldet stolz eine äußerst gelungene Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: „Wenn nicht nur die Tätigkeit selbst gut zu dem Menschen passt, sondern es auch zwischenmenschlich optimal läuft, dann profitieren wirklich alle Beteiligten sehr – insbesondere unsere ehemalige Beschäftigte, für die ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen ist“, sagt Barbara Stephan, Geschäftsführerin der Haus Freudenberg GmbH. Damit gratuliert sie Natalie Versteeg, einer ehemaligen Freudenbergerin aus dem Bereich Hauswirtschaft, und allen, die an ihrer Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beteiligt gewesen sind.

Die 38-Jährige aus Kerken kümmert sich nun in dem Gelderner Markt täglich um die Frische von Obst und Gemüse. „Ich habe endlich meinen Platz gefunden“, sagt Natalie Versteeg glücklich. Schon lange hegte sie den Wunsch, im Einzelhandel tätig zu sein. Nach verschiedenen Praktika sowie einem „Betriebsintegrierten Arbeitsplatz“ in Teilzeit führte sie ihr Weg schlussendlich zum neuen Gelderner Edeka-Markt, „wo von Anfang an einfach alles passte“, so die Ehemalige von Haus Freudenberg. Gemeinsam mit dem Sozialen Dienst von Haus Freudenberg hielt sie ihr Ziel, den allgemeinen Arbeitsmarkt, fest im Blick.