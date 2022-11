Veert : Viel Sehenswertes aus und in Veert

Werben für die Ausstellung, den Jahreskalender und das Winterleuchten – die rührigen Akteure für ihr Heimatdorf Veert (v.l.): Jürgen Giesen, Richard Wagner, Ulli König, Franz-Josef Spolders, Jennifer Sieben und Franz Kubon. Foto: Kriegel Foto: Monika Kriegel

Veert Der örtliche Heimatverein verknüpft alte und neue Aktivitäten, um Besucher in das Dorf zu locken. Bei einem Rundgang kann man Eindrücke gewinnen. Und man kann sich einiges mit nach Hause nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Etwas Altbekanntes – die Heimatausstellung in der Heimatstube – verknüpfen die Veerter mit neuen Faktoren – dem Winterleuchten – am Samstag, 19. November, und Sonntag, 20. November. Geht es nach dem Wunsch der Akteure, dem Veerter Heimatverein und Jennifer Sieben als Sprecherin für das Winterleuchten, wird daraus ein Spaziergang in Form eines Rundgangs durch den Ort.

„Veert – eine runde Sache“, unterstreicht Sprecher und Themenleiter Franz Kubon das verknüpfte Konzept. Wie üblich haben sich die Ehrenamtlichen am Wochenende vor dem 1. Advent in mühevoller Kleinarbeit auf einen Ausstellungsschwerpunkt in der Heimatstube konzentriert. Geschäftsführer Franz-Josef Spolders deutet auf die Schautafeln für 2022: „60 Jahre Gesellige Vereine Veert“. Es galt, 30 lokale Würdenträger aus dem Zeitraum in Wort und Bild zusammenzutragen: Angefangen vom ersten Festkettenträger Gerhard Valentin 1967 bis zur ersten Frau in der Geschichte und bisher letzten Festkettenträgerin, Lena Lenzen.

Info Winterleuchten und Ausstellung Veranstaltung I Die Ausstellung in der Veerter Heimatstube „60 Jahre Gesellige Vereine Veert“ wird am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November präsentiert. Veranstaltung II Gleichzeitig wird zum „Winterleuchten in Veert“ an ausgesuchten Positionen eingeladen; am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Franz Kubon beschreibt zur Findung und Benennung eines Festkettenträgers das Vorgehen: „Der Gesellige Verein schaut, welcher Verein in Veert ein rundes Jubiläum oder sonst einen Grund zum Feiern hat, und spricht mit den Verantwortlichen. Der Verein hat das Vorschlagsrecht, aus den eigenen Reihen jemanden besonders hervorzuheben. Der Festkettenträger ist gleichzeitig ein Spiegelbild vom Ehrenamt im Verein. So eine gemeinsame Sommerkirmes in Veert mit Schützenkönig und Festkettenträger, das ist das Salz in der Suppe.“ Der Festkettenträger sei immer noch eine Besonderheit, gerade in der jetzigen Zeit, in der es schwierig sei, in den Vereinen Mitglieder für das Ehrenamt und besondere Aufgaben zu überzeugen.

Jennifer Sieben dagegen ergriff die Initiative, sich ehrenamtlich einzubringen – als Quereinsteigerin. „Ich habe im vergangenen Jahr das Schreibwarengeschäft übernommen, lebe hier. Mit der Übernahme habe ich nicht nur renoviert und nachhaltige Artikel und Unverpacktes ins Sortiment übernommen“, erzählt die zweifache Mutter. „Ich habe mir außerdem Gedanken gemacht, wie wir das Dorf bereichern können. Mit einigen Mitstreitern sind wir auf das ,Winterleuchten in Veert‘ gekommen.“ Die erste Veranstaltung in dieser Form bilde, so stellt es sich Jennifer Sieben vor, in Kombination mit der Ausstellung in der Heimatstube den passenden Anreiz für einen Dorfspaziergang. Etwa im Atelier von Peter Rademacher auch Kunstwerke von Bettina Hachmann zu entdecken, in der alten Kaplanei oder dem Antiquariat Valentin vorbeizuschauen. Für die Besucher gibt es Glühwein, Dekoratives, Weihnachtliches und Florales, eine Kerzenmacherin aus der Lichtmanufaktur zeigt ihre Produkte, und die Veerter Pfadfinder beteiligen sich mit leckerem Backwerk. Es gebe also viele Gründe für die Veerter Besucher, überall mal hineinzuschauen.