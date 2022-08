Aktion in Straelen : Eine Motorradtour mit ukrainischen Flüchtlingen

Aktion in Straelen

Straelen Der „Biker-Freundeskreis“ aus Herongen nahm 24 Ukrainer auf seinen Maschinen mit auf eine Rundfahrt nach Grefrath und Wachtendonk.

Über ein weiteres tolles Erlebnis haben sich die ukrainischen Flüchtlinge gefreut, die derzeit ein Zuhause in Straelen gefunden haben. Diesmal stand eine Motorradtour an. Der „Biker-Freundeskreis“ um Frank Backes aus Herongen hatte sich bereit erklärt, 24 Ukrainer auf ihrem „Bock“ mitzunehmen.

Von Straelen ging es zunächst in Richtung Grefrath, wo ab Flugplatz Niershorst von der Motorfluggruppe Grenzland kostenlose Rundflüge über den Niederrhein angeboten wurden. Dieses Angebot nahmen alle Flüchtlinge mit großer Freude an, schließlich hatten viele noch nie ein Flugzeug von innen gesehen – geschweige waren damit mal in die Luft gegangen.