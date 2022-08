Pokalauslosung : Ein Hammerlos für den SV Straelen

Niederrhein Fußball-Niederrheinpokal: Titelverteidiger trifft auf den Ligarivalen 1. FC Bocholt. TSV Wachtendonk-Wankum freut sich auf ETB SW Essen.

Noch am Donnerstagabend hatte sich Oberligist 1. FC Kleve mit sehr viel Mühe und letztlich einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung beim Landesligisten PSV Wesel für die zweite Runde um den Fußball-Niederrheinpokal qualifiziert. Da dürfte der Gang ins Achtelfinale schon wesentlich leichter fallen. Denn die Rot-Blauen erwischten am Freitag bei der Auslosung der 16 Zweitrunden-Spiele, die von Dienstag bis Donnerstag, 13. bis 15. September, über die Bühne gehen sollen, den einzigen A-Ligisten im Teilnehmerfeld. Bei allem Respekt vor dem Gegner – aber die Partie beim TSV Krefeld-Bockum ist für die Mannschaft um Trainer Umut Akpinar fast so etwas wie ein Freilos.

Ansonsten leistete Bundesliga-Legende Hans-Günter Bruns, der von den Fans von Borussia Mönchengladbach in die Jahrhundert-Elf gewählt worden ist, ganze Arbeit und zog in der Sportschule Duisburg-Wedau einige überaus attraktive Begegnungen. So hat das Revier-Derby zwischen dem Regionalliga-Spitzenclub Rot-Weiß Oberhausen und dem Drittligisten MSV Duisburg praktisch Endspiel-Charakter. Und Pokalverteidiger SV Straelen, der am Dienstag beim Bezirksligisten DJK/SF Katernberg nur haarscharf an einer Blamage vorbei schrammte, wird das Achtelfinale garantiert nicht im Schongang erreichen. Das Duell des Regionalliga-Tabellenletzten mit Neuling 1. FC Bocholt hat es in sich und dürfte viele Zuschauer ins Stadion an der Römerstraße locken. Unter anderen gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Straelener Trainer Marcus John, inzwischen Sportlicher Leiter und aktuell auch Interimstrainer am Hünting, und Mittelfeldspieler Fabio Ribeiro.