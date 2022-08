Die Politik diskutierte darüber im Bau- und Planungsausschuss : Idee: Der Pfarrgarten in Aldekerk soll für alle da sein

Aldekerk Im Bau- und Planungsausschuss wurde das als Möglichkeit diskutiert. Den Politikern geht es vor allem darum, dass sich die Kirche auch an den Kosten beteiligt. Die sollen nun ermittelt werden.

Eine grüne Oase mitten im Ort, das ist der Pfarrgarten in Aldekerk, darin waren sich alle im Bau- und Planungsausschuss einig. Die Idee, diese Oase für alle zumindest tagsüber zu öffnen: charmant. Es gab aber auch allerhand Kritik an der ersten Vorlage zu dieser Idee. Zu viele Fragen seien noch offen, waren sich die Politiker einig. „Da muss noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen“, sagte etwa Johannes Hartjes von der CDU, und auch die SPD wünschte sich mehr Informationen, zum Beispiel, ob und wie sich die Kirche an den Kosten beteiligen wird, wenn die Umgestaltung innerhalb des Integrierten Handlungskonzeptes rund um den Kirchenvorplatz erfolgt. Geplant ist, die Achse zwischen Markt und Friedhof attraktiver zu gestalten. „Wir würden ja das ganze Kirchengelände sanieren und aufwerten“, so die SPD. Deswegen wünschte sich die BVK als Ergänzung beim einstimmig gefassten Entschluss am Ende der Diskussion auch den Zusatz: „Die Kirche wird sich mit einbringen müssen.“ Außerdem interessierte sich Ralf Janssen von der BVK auch für die Folgekosten des Projekts, wenn die Fläche öffentlich zugänglich gemacht wird.