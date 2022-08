Tanz mit DJs : Reitplatz Holt wird zur „City of Flowers“

Auwel-Holt Für seine fünfte Auflage zog das Festival von der Straelener Innenstadt in die Ortschaft um. Zwei Tage lang tanzten die Menschen zu der Musik von international bekannten und lokalen DJs.

Tanzende Menschen, viele Blumen und Musik. Und das Wetter spielte auch mit und war sommerlich, ohne die drückende Hitze der Tage zuvor. Das Elektro-Festival „City of Flowers“, das bisher immer in Straelens Innenstadt stattgefunden hatte, lockte in diesem Jahr seine Besucher nach Auwel-Holt. Bis Mitternacht am Freitag und Samstag legten bei der fünften Ausgabe der Veranstaltung viele verschiedene DJs auf und sorgten für Stimmung und gute Laune an der Holter Reithalle. Für Menschen in allen Altersklassen ab 18 war bei diesem kleinen, aber feinen Festival etwas dabei.