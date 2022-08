Fußball-Landesliga : Am Ende gab’s viel Applaus für den Verlierer

Am Ende gab’s viel Applaus für den Verlierer

Sportfreunde-Angreifer Igor Puschenkow (grünes Trikot) erzielte in dieser Szene kurz vor der Pause den Führungstreffer. Foto: Heinz Spütz

Straelen Aufsteiger SF Broekhuysen unterliegt dem Mülheimer FC etwas unglücklich mit 2:3. Igor Puschenkow erzielt beide Treffer für den Gastgeber.

Gegen einen spielerisch starken Gegner konzentrierte sich der Gastgeber in erster Linie auf die Defensive, setzte aber immer wieder zu gefährlichen Kontern an. Die Mülheimer Mannschaft war zwar optisch überlegen, trat zunächst jedoch verhältnismäßig harmlos auf. Die wenigen Torabschlüsse der Sportfreunde hatten eine ganz andere Qualität. Eine erste Kostprobe lieferte Igor Puschenkow nach 13 Minuten mit einem Distanzschuss. Wenig später ließ der Stürmer eine Doppelchance aus. Nach 25 Minuten war Stan Hesen alleine durch, scheiterte aber am Gästetorhüter. Der Niederländer musste kurz darauf wegen Magen-Darm-Problemen das Feld verlassen. Im dritten Anlauf machte Igor Puschenkow Sekunden vor dem Pausenpfiff doch sein Tor. Nach einem präzisen Zuspiel von Max Brusius hatte der Torjäger freie Schussbahn zur 1:0-Führung.