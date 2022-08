Kirmes und Schützenfest ist vom 10. bis 13. September : Horst Eikers ist neuer Schützenkönig in Issum

Horst Eikers ist neuer Schützenkönig in Issum

Issum Nach dem 130. Schuss fiel der Vogel beim Schießen mit der Armbrust der St.-Nicolai-Bruderschaft. Zu seiner Königin ernannte Horst Eikers seine Frau Susanne. Als Minister wählte er Jörg Stüwe mit Leah Pastoors sowie Marco van den Brandt mit Heike van den Brandt. Beim Prinzenschießen der St.- Katharina-Bruderschaft errang Fabienne Hoffmann die Würde der Prinzessin.

Bei herrlichem Wetter trafen sich die Schützen der St.-Katharina- und der St.-Nicolai-Bruderschaft aus Issum, am letzten Sonntag im August am Vereinslokal zur Post. Von dort aus marschierten sie, begleitet vom Trommlercorps Rheinklänge Issum, in den festlich geschmückten Rathauspark, um das Vogelschießen durchzuführen.