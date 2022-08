Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze gewinnt beim Angstgegner

Kerken Beste Saisonleistung der Gäste wird mit einem 2:1 beim FC Aldekerk belohnt. Die Heimmannschaft präsentiert sich während des gesamten Spiels viel zu harmlos.

„Ich bin vollauf zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir hatten von Anfang an wesentlich mehr vom Spiel und hätten unsere Chancen konsequenter nutzen müssen. So ist es nach einer Standardsituation noch einmal unnötig spannend geworden“, sagte der Weezer Trainer Marcel Kempkes nach der Begegnung. Die Gäste drückten der Partie sofort ihren Stempel auf. Der Aldekerker Torhüter Andre Holtmanns stand schon in der Anfangsphase häufig im Mittelpunkt des Geschehens. Dennoch dauerte es bis zur 39. Minute, ehe der zu diesem Zeitpunkt längst fällige Weezer Führungstreffer fiel. Nach einer präzisen Hereingabe von Christian Ploenes ließ Nick Schwarma den Ball abtropfen – der Ball trudelte zum 0:1 ins lange Eck.

Auch nach der Pause blieb der TSV Weeze am Drücker und war die klar bessere Mannschaft. In der 60. Minute eroberte Rückkehrer Julian Kühn an der Strafraumgrenze den Ball und ließ Holtmanns anschließend keine Abwehrchance. Der FC Aldekerk hatte während des ganzen Spiels im Grunde genommen nur eine gute Möglichkeit – und diese führte in der 78. Minute prompt zum Anschlusstreffer. Nach einem aus dem Halbfeld heraus geschlagenen Freistoß war Gian-Luca Vins zum 1:2 zur Stelle. In der Schlussphase ließ der TSV Weeze noch zwei gute Gelegenheiten ungenutzt, ehe der hochverdiente Auswärtssieg unter Dach und Fach war.„Das war von unserer Seite viel zu wenig. Wir sind von Anfang an nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und hatten praktisch keine Durchschlagskraft. Dieses Spiel sollten wir schnell abhaken und müssen es einfach in der nächsten Woche besser machen“, sagte FCA-Coach Danny Thönes.