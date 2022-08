Fußball-Bezirksliga : DJK Twisteden feiert beim SV Rindern den ersten Sieg

Kleve Die Mannschaft gewinnt 2:1 beim SV Rindern, der weiter auf den ersten Erfolg in dieser Saison wartet. Tom Cappel gelingt in der 85. Minute das Siegtor.

Der SV Rindern wartet in der Fußball-Bezirksliga weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Am Samstag verlor das Team von Coach Christian Roeskens sein Heimspiel gegen die DJK Twisteden mit 1:2 (0:0). Für die von Markus Hierling trainierten Gäste war es nach zwei deutlichen Niederlagen gegen die Titelanwärter GSV Moers (0:6) und Viktoria Goch (1:4) der erste Erfolg der Saison. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Gegen Moers hatten wir noch keine Chance, gegen Goch sah das schon besser aus. Und heute haben wir gegen Rindern ein weiteres Mal zugelegt“, sagte der Twistedener Coach.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste in Spielminute 52 das erste Mal in Führung. Jan van de Meer traf. Zehn Minuten später markierte Rechtsverteidiger Erik Janßen den Ausgleich für Rindern. In der Schlussphase der Partie gelang der DJK noch der Lucky Punch. Tom Cappel erzielte in der 85. Minute den 2:1-Siegtreffer.