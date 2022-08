Ehrung in Straelen : Peter Birken trägt Herongens Festkette

Ortsvorsteherin Annemarie Fleuth hängte Peter Birken die Festkette um. Seine Adjutanten sind Guido Birken (3.v.r.) und Andreas Tissen (2.v.l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Herongen Der Musikverein ist der festgebende Verein bei der Sommerkirmes, die in der Ortschaft nach zweijähriger Pause wieder gefeiert wird. Die Übergabe der Festkette erfolgte in der St.-Amandus-Kirche.

Die Corona-Pandemie machte auch in Herongen größere Feiern lange Zeit unmöglich. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das gilt auch für den runden Geburtstag des Musikvereins Herongen. Der feierte sein 70-jähriges Bestehen mit einjähriger Verspätung nach. Aber deshalb nicht weniger ausgiebig und glanzvoll.

Nach dem von ihm veranstalteten, gelungenen Blasmusikfestival „Brass Beatz“ an der Bürgerhalle im Juli ist er nun festgebender Verein der Sommerkirmes. Höhepunkt dieser Feiertage war am Samstagabend die Übergabe der Festkette. Sie erfolgte nach einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Amandus-Kirche, der von Pfarrer Christian Werner und Diakon Ludwig Wolf zelebriert wurde.

Info So geht es weiter bei Herongens Kirmes 29. August Die Geselligen Vereine starten den Montag um 16 Uhr mit einem Umtrunk im Biergarten. Ab 17 Uhr findet der Dämmerschoppen in der Bürgerhalle statt. Die Unterhaltung dabei übernimmt traditionell „DJ Roland Zetzen“. 3. September Zum Abschluss der Kirmeswoche wird am Freitag um 20 Uhr die Kirmespuppe verbrannt. Auf eine lustige Art wird der Kirmespuppe das Gericht gemacht, dabei werden alle Schandtaten besprochen, welche während der Kirmestage oder auch in der Vorbereitung aufgefallen sind. Anschließend wird es einen geselligen Ausklang am Feuerwehrhaus geben.

Die Festkette trägt Peter Birken, der von seiner Frau Lydia unterstützt wird. Zu seinen Adjutanten ernannte er seinen Bruder Guido Birken mit dessen Frau Iris sowie Andreas Tissen mit dessen Frau Steffi. Dieses Trio ist schon seit vielen Jahren im Musikverein Herongen tätig. So verzeichnen die drei Männer in Summe eine aktive Tätigkeit von 126 Jahren.

Auf die Verdienste der drei Männer machte Ortsvorsteherin Annemarie Fleuth während der Zeremonie in ihrer Laudatio aufmerksam. Während der Umzüge und der Konzerte geben sie an ihren Instrumenten (Schlagzeug, Posaune und Trompete) als Musiker ihr Bestes. Aber Peter Birken und Andreas Tissen sind darüber hinaus auch im Vorstand tätig. Sie bekleiden die Posten der 2. und 1. Vorsitzenden. Bei anderen Veranstaltungen, wie beispielsweise dem traditionellen Oktoberfest, kann der Verein auf die Tatkraft seiner Mitglieder zählen.

Neben ihren Männern stehen die drei Frauen dem Musikverein Herongen ebenfalls zu jeder Zeit zur Verfügung. Sei es im Hintergrund oder auch bei der Mithilfe bei den diversen Veranstaltungen.

Nach der Festkettenübergabe ging es zur Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche. Die Geselligen Vereine gedachten so ihrer verstorbenen Mitglieder. In der Bürgerhalle kam es zu einer weiteren kleinen Zeremonie. Hier dankte bei der Begrüßung der Gäste unter anderem der frischgebackene Festkettenträger dem Musikverein und den Geselligen Vereinen Herongen dafür, einen so schönen Rahmen für die Feier ermöglicht zu haben. Ein weiteres Dankeschön galt seiner Frau und den beiden Adjutanten.

Ein weiterer Höhepunkt der Heronger Sommerkirmes war am Sonntag der große Festumzug mit Parade am Marktplatz. Zeitgleich begann der Familienmittag mit Kirmesbetrieb und Kinderbelustigung am Festplatz an der Bürgerhalle. Ab 17 Uhr, im Anschluss an den Umzug, öffnete der Biergarten. Die musizierenden Vereine gaben ein Platzkonzert, und der Musikverein Herongen selbst sorgte für weitere musikalische Unterhaltung in der Bürgerhalle.

Zufrieden mit dem Verlauf der Kirmes äußerte sich am Sonntag die Ortsvorsteherin. Erstmals habe man ein neues Konzept ausprobiert. Gefeiert wurde nicht in einem Festzelt, sondern in der und an der Bürgerhalle. Sowohl am Freitagabend als auch am Samstagabend sei die Bürgerhalle „rappelvoll“ gewesen, berichtete Annemarie Fleuth. Am Freitag spielte die Band „Redcups“ das Beste aus der Rockmusik der 90er Jahre, am Samstag holte die Formation „Treasure“ die Heronger mit alten und aktuellen Hits auf die Tanzfläche.