Geplante Telekomshop-Schließungen : Läden in Geldern und Kleve bleiben – Shop in Goch wird geschlossen

Läden in Geldern und Kleve bleiben – Shop in Goch wird geschlossen

Gelderland Die Deutsche Telekom möchte jede fünfte ihrer eigenen Filialen schließen. Die Standorte Geldern und Kleve seien nicht betroffen, der in Goch schon, sagte ein Telekom-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Am Dienstag gab die Deutsche Telekom bekannt, dass sie etwa jede fünfte ihrer eigenen Filialen schließen will, um damit rund 800 Stellen einzusparen. Wie ein Telekom-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch mitteilte, seien die Standorte der Shops in Geldern und Kleve hingegen nicht von den Plänen betroffen, die beiden Standorte sollen erhalten bleiben. „Der Shop in Goch an der Voßstraße 10 ist allerdings von den geplanten Schließungen betroffen“, sagte der Sprecher. „Es gibt aber 200 Meter davon entfernt noch einen zweiten Shop, der bestehen bleibt.“