Alten- und Pflegeheim : St.-Antonius-Haus Sevelen plant 14 Tagespflegeplätze

So soll er aussehen: der Neubau der Tagespflege vom St.-Antonius-Haus in Sevelen. Im Erdgeschoss ist Raum für die Tagespflege, im ersten und zweiten Obergeschoss sind Wohnungen geplant. Foto: Grafik: Berthold Grüntgens

Sevelen Das Alten- und Pflegeheim bekommt für das neue Angebot einen Neubau. Sieben neue Wohnungen entstehen zudem.

Geplant wurde der Neubau bereits unter dem Vorgänger des jetzigen Geschäftsführers, Wolfgang Gaedicke. Der neue Geschäftsführer, Fred Krusch, der zu Beginn des Jahres die Leitung übernommen hat, erklärt die Einzelheiten. Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes wird es einen Empfangsbereich geben, „wie man es von zu Hause kennt“. Das heißt es gibt eine Garderobe, an der die Tagespflegegäste ihre Jacke abgeben. Handtaschen oder Portemonaie können in Wertfächern abgelegt werden. In der unteren Etage befinden sich außerdem ein Ruheraum, ein Pflegebad, die sanitären Anlagen und die Küche. Dort kann mit Unterstützung selber gekocht und gebacken werden. Außerdem gibt es einen Therapieraum für kleinere Gruppen. Im Ruheraum stehen bequeme Sessel, deren Lehne nach hinten gestellt werden kann, so dass einer bequemen Mittagspause nichts mehr im Weg steht. Außerdem gibt es eine große Terrasse, so dass sich die Gäste bei schönem Wetter auch draußen aufhalten können. Die Gäste können wochen- oder tageweise kommen, erklärt Geschäftsführer Krusch.