Aufstellungsversammlung in Geldern : SPD und Grüne wählen Bürgermeister-Kandidatin

Aufstellungsversammlung in Geldern

Geldern Die Parteien wollen Ulrike Michel ins Rennen um das Bürgermeisteramt schicken.

Es ist eine Aufstellungsversammlung, wie sie es in Geldern bisher wohl noch nicht gegeben hat. SPD und Grüne kommen am Freitag, 31. Januar, zusammen, um Ulrike Michel (SPD) offiziell ins Rennen um das Amt der Bürgermeisterin zu schicken und den Wahlkampf einzuläuten. „Ziel ist es natürlich, am Ende eine gemeinsame Kandidatin für die neue Stadtspitze von Geldern zu beschließen“, sagt der stellvertretende SPD-Vorsitzende Hejo Eicker. Auf die Wahl soll sich das Programm aber nicht beschränken, stattdessen wolle man auch inhaltlich diskutieren.