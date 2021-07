Freizeit : GochNess: Besuch der Wasserlandschaft wieder mit Auflagen

Goch-Kessel Inzidenzstufe 1 im Kreis Kleve: Das Freizeitbad in Kessel gibt wieder neue Regeln für die Besucher bekannt, die ab sofort gelten. Auch die Anzahl der Gäste wird begrenzt.

(RP) Die Inzidenzzahl im Kreis Kleve liegt über 10 und der Kreis wird wieder in die Inzidenzstufe 1 eingeordnet. „Somit sind wir gezwungen, erneut Regeln für den Besuch der Wasserlandschaft des GochNess aufzuerlegen.“, erklärt Jelena Pocek, Badleiterin im Gochness.

Da die Anzahl der Gäste, die sich gleichzeitig in der Wasserlandschaft aufhalten dürfen, aufgrund der Inzidenzstufe begrenzt ist, gelten ab sofort wieder die bereits bekannten Zeitfenster, um möglichst vielen Personen den Besuch der Wasserlandschaft zu ermöglichen. Ab dann gilt auch im GochNess wieder die 3-G-Regel. Das bedeutet, dass der Gast getestet, geimpft oder genesen sein muss. Ein entsprechender Nachweis muss beim Eintritt an der Kasse vorgelegt werden.

Damit ein entspannter und sicherer Aufenthalt weiterhin gewährleitstet ist, ist beim Eintritt ins Schwimmbad bis in die Umkleidekabinen und in der Gastronomie eine medizinische Maske vorgeschrieben.

Die E-Tickets können im GochNess Online Shop unter www.gochness.de erworben werden. Hier kann ein Kundenkonto angelegt und einfach, schnell und bequem für den gewünschten Tag Tickets gekauft werden. Im Kundenkonto werden die Kontaktdaten zur Rückverfolgung hinterlegt, so dass der Gast beim Besuch keine weiteren Angaben machen muss. Durch das Scannen der Tickets beim Eintritt und Verlassen des Bades werden die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Wer keine Möglichkeit hat, die Tickets online zu kaufen, erhält auch im Service-Center der Stadtwerke, direkt am Markt in Goch, Tickets für das GochNess.