Schöne Routen am Niederrein : Euregio gibt Radwandertipps mit neuer Broschüre

Niederrein Die Euregio Rhein-Waal feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Darum hat die Euregio alle Mitgliedskommunen gebeten, ihre schönsten Wander- oder Fahrradrouten einzureichen. Alle Routen sind jetzt in einer handlichen Broschüre gebündelt worden.

(RP) Seit ihrer Gründung ist das Hauptziel der Euregio die Verbesserung und Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Von Anfang an stand auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Natur und Umwelt ganz oben auf der Agenda. Man wolle daher allen Bewohnern und Besuchern der Euregio Rhein-Waal die Schönheit und Vielfalt dieses Gebietes näher bringen, wie es nun in einer Mitteilung heißt. Darum hat die Euregio alle Mitgliedskommunen gebeten, ihre schönsten Wander- oder Fahrradrouten einzureichen. Alle Routen sind jetzt in einer handlichen Broschüre gebündelt worden.

lle Routen haben eines gemeinsam: Sie lassen sich problemlos in wenigen Stunden oder maximal einem Tag bewältigen. Interessierte können die Broschüre „Die schönsten (Rad-)Wanderrouten in der Euregio Rhein-Waal“ kostenlos bestellen, indem Sie eine E-Mail an info@euregio.org senden oder 02821 79300 anrufen. Spätestens ab Anfang August wird die Broschüre auch in den Rathäusern und an den Tourist-Informationen in der Euregio Rhein-Waal kostenlos erhältlich sein.