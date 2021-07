Straße gesperrt : Bauarbeiten für Stauraumkanal in Hassum beginnen

Bauarbeiten für Stauraumkanal in Hassum beginnen

Goch-Hassum Die Arbeiten zur Sanierung des Kanalsystems für Abwasser und Regenwasser sollen bis Mitte kommenden Jahres dauern. Dazu muss die Straße „Am Steeg“ in einem Abschnitt voll gesperrt werden.

(RP) In dieser Woche startet der Niersverband mit den Arbeiten zum Bau eines Stauraumkanals in der Straße „Am Steeg“ in Goch-Hassum. Die beauftragte Baufirma wird zunächst die Baustelle einrichten, um dann mit vorbereitenden Arbeiten zu beginnen. Dazu gehören unter anderem die Verlegung von Versorgungsleitungen und die Kampfmittelsondierung.