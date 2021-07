Von Weeze aus in die Überflutungsgebiete : Hilfsgüter werden im Naafi-Shop gesammelt

Weeze Die Feuerwehren sammeln und sortieren die Hilfsgüter im früheren Lebensmittel-Laden am Airport. Von dort gehen die Transporte in die Katastrophengebiete.

Der legendäre Naafi-Shop am Airport ist seit vielen Jahren geschlossen. Die Briten deckten sich in dem Laden seinerzeit mit Lebensmitteln aus der Heimat ein. Mit dem Abzug der Soldaten schloss auch der Laden. Jetzt hat er für einige Zeit eine neue und sehr sinnvolle Bestimmung gefunden. Der Shop ist so etwas wie das zentrale Lager für Hilfsgüter für die Flut­opfer geworden, wie Kreisbrandmeister Reiner Gilles erläutert. Da die Kapazitäten beim DRK in Geldern nicht mehr ausreichten, habe man jetzt auf den früheren Lebensmittel-Laden am Airport zurückgegriffen. Hier werden die Hilfsgüter jetzt gesammelt, geordnet und zum Abtransport vorbereitet. Am Freitag wollte sich der nächste Konvoi auf den Weg zum Nürburgring machen. Dort ist ein großes Verteilzentrum eingerichtet worden. „Die Bundeswehr übernimmt von dort den Transport in die Katastrophengebiete, teilweise ist es nur möglich, mit geländegängigen Spezialfahrzeugen überhaupt in die Regionen zu kommen“, berichtet Gilles.