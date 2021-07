Als Stadtwerke ausgegeben : Betrüger erbeuten Schmuck von 87-Jähriger aus Goch

Goch Mit einer Betrugsmasche haben Kriminelle in Goch wertvolle Beute gemacht. Die Leidtragende ist eine 87-Jahre alte Frau. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Betrüger gesehen haben.

(RP) Am Donnerstag gegen 11 Uhr kam es in einer Wohnung am Bahnhofvorplatz in Goch zu dem Betrug an einer 87-Jährigen. Ein Mann klingelte bei der Frau und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er müsse die Wasserleitung überprüfen. Im Badezimmer ließ er unentwegt das Wasser laufen und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Kurze Zeit später verließ er die Wohnung.