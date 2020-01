Unternehmerinnenforum Niederrhein : Auszeichnung für Andrea Grusa

Andrea Grusa von der Firma Baak in Straelen. Foto: Marjolein van der Mey/MARO

Straelen „Perle der Unternehmerinnen“ geht an die Geschäftsführerin der Firma Baak.

Das Unternehmerinnenforum Niederrhein hat die „Perle der Unternehmerinnen“ 2020 vergeben. Die diesjährige Gewinnerin des Wirtschaftspreises ist Andrea Grusa, Geschäftsführerin der Firma Baak GmbH & Co. KG in Straelen. Damit zeichnet das Netzwerk der Unternehmerinnen und Managerinnen am Niederrhein zum zweiten Male eine aus ihren Reihen aus, die sich auf ganz besondere Art und Weise durch Innovation und Schaffung neuer Arbeitsplätze ausgezeichnet hat und damit eine Vorbildrolle für andere übernimmt.

Das Unternehmen Baak ist bekannt als Hersteller von Sicherheitsschuhen. Andrea Grusa leitet das familiengeführte Unternehmen gemeinsam mit dem Ehemann und Tochter Lisanne, die verantwortlich für das Innovationsmanagement ist. Sie selbst zeichnet sich verantwortlich für das strategische Marketing und so initiierte sie 2012 einen „Positionierungsworkshop“ mit dem Mitarbeitenden. An dessen Ende stand als Fazit: Wir möchten dem Sicherheitsschuh-Träger neben dem notwendigen Schutz zukünftig auch gesundheitliche Vorteile bieten. Daraufhin wurde geforscht, entwickelt und getüftelt und so konnte das neue „Baak go&relax System“ entwickelt werden, das den Füßen auch in Sicherheitsschuhen eine natürliche Fußbewegung ermöglicht. Baak patentierte das neue System im Herbst 2019 und schon im November 2019 wurde das kreative Team mit dem Innovationspreis „Ergonomie“ ausgezeichnet.

Andrea Gruse ist sicher: „Durch diese Alleinstellung und durch unsere Innovationskraft haben wir natürlich Wettbewerbsvorteile, die sich im Unternehmen positiv auf die Wirtschaftlichkeit und die Anzahl der Arbeitsplätze ausgewirkt haben und hoffentlich noch weiter auswirken werden. Wir sind gewachsen: von gut 20 Mitarbeitenden auf gut 30 und wir bilden selbstverständlich auch aus.“

Die „Perle der Unternehmerin“ 2020 wurde gestiftet von Georg Schotten, Juwelier aus Goch. „Wir gratulieren und freuen uns, mit ihr wiederum ein starkes Vorbild für Unternehmenswachstum zeigen zu können“, so Barbara Baratie, Geschäftsführerin des Netzwerkes der Unternehmerinnen und Managerinnen am Niederrhein. „Und dabei haben wir es in diesem Jahr nicht leicht gehabt, denn wir hatten die Qual der Wahl zwischen drei außergewöhnlichen Unternehmerinnen, die ihr Unternehmen in den letzten Monaten gewaltig auf Expansion ausgerichtet hatten.“