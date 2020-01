Interview mit Gelderner Jungpolitiker Julian Leeder (CDU) : „Ich würde auf jeden Fall beide Gymnasien erhalten“

Geldern In vielen Kommunen haben es die Parteien schwer, politischen Nachwuchs zu finden. Einer, der auch als junger Mensch schon für die Lokalpolitik brennt, ist Julian Leeder (CDU). Er kandidiert im September für den Gelderner Stadtrat.

Julian Leeder ist 22 Jahre alt und derzeit als Sachkundiger Bürger im Schulausschuss. Im Herbst will er für die CDU in den Stadtrat einziehen. Vorher möchte er aber erst noch als Vorsitzender der Jungen Union Gelderland gewählt werden. Ein Gespräch über die Leidenschaft eines jungen Menschen für die Lokalpolitik, was ihn in Geldern bewegt und was die CDU aus seiner Sicht besser machen könnte.

Wie bist du in die Politik gekommen?

Julian Leeder Das war 2012. Damals lief eine Elternbefragung, ob in Geldern eine Gesamtschule eingeführt werden soll. Es hieß an unserer Schule damals: ,Wenn die Gesamt­schule kommt, muss ein Gymnasium schließen’. Danach habe ich gedacht, es lohnt sich mitzumachen und bin dann in die Junge Union eingetreten.

Warst du denn vorher schon politisch interessiert?

Leeder Ja, aber eher bundespolitisch.

Wie ging deine politische Laufbahn weiter?

Leeder Nach der Bundestagswahl 2013 bin ich auch in die CDU eingetreten. Bei der JU Gelderland bin ich zwischenzeitlich Geschäftsführer geworden. 2015 ergab sich dann die Gelegenheit, Sachkundiger Bürger im Schul- und Sportausschuss in Geldern zu werden.

Viele junge Menschen haben spätestens mit Studienbeginn keine Zeit mehr, sich in der Lokalpolitik in der Heimatstadt oder -gemeinde zu engagieren. Wie war es bei dir?

Leeder Bei mir war es damals so, dass ich 2016, als ich fürs Studium nach Münster gezogen bin, in den dortigen CDU-Verband gewechselt bin und mich dort in der Ortsunion in meinem Stadtteil Kinderhaus engagiert habe. Ich war nämlich nur am Wochenende in Geldern, hätte also keine Zeit gehabt, mich in Geldern zu engagieren. Ich habe dann 2018 noch angefangen, für eine Landtagsabgeordnete zu arbeiten. Erst voriges Jahr habe ich mich entschieden, wieder Politik in Geldern machen zu wollen und bin als Sachkundiger Bürger in den Schul- und Sportausschuss gekommen. Im September kandidiere ich nun im Bezirk Nord 1 für den Stadtrat.

Wie viele Stunden investiert du pro Woche in die Politik?

Leeder Dadurch, dass ich mittlerweile auch viel mit der Kreis-JU zu tun habe, ist es mehr geworden. Vielleicht sechs Stunden pro Woche, hinzu kommen die Ausschusssitzungen alle zwei, drei Monate, die man vorbereiten muss, sowie Fraktionssitzungen oder Sitzungen im Ortsverband. Da ich ja noch in Münster studiere, ist es schon anstrengend, aber machbar. So oft muss ich ja unter der Woche nicht nach Geldern.

Kannst du nachvollziehen, dass sich viele in deinem Alter nicht für Kommunalpolitik interessieren?

Leeder Ich kann es, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen. Gerade in der Lokalpolitik bin ich nah am Menschen und die Auswirkungen der Politiker sind direkt vor Ort spürbar. Man muss ja auch nicht direkt für den Stadtrat kandidieren. Es reicht ja auch, sich erst einmal in einer Jugendorganisation zu engagieren.

Welche Themen bewegen einen Jungpolitiker wie dich in Geldern?

Leeder Vor allem die Schulpolitik. Derzeit ist viel im Umbruch, da ist es wichtig, für Planungssicherheit zu sorgen. Schulen müssen langfristig planen können.

Wie sieht denn die perfekte Schullandschaft in Geldern für dich aus?

Leeder Auf jeden Fall würde ich die beiden Gymnasien erhalten. Eine so gut funktionierende Kooperation wie am LMG und FSG gibt es nicht oft. Auch die Gesamtschule halte ich nach wie vor für notwendig, vor allem, weil wir keine Hauptschulen mehr haben. Auch die Realschule An der Fleuth muss am Leben bleiben. Insgesamt ist es das breite Angebot, das Geldern als Schulstandort attraktiv macht.

Plädierst du denn für einen Neubau der Gymnasien?

Leeder Ja, der Neubau wäre sinnvoll, auch wenn ich als Ex-Schüler des Lise-Meitne-Gymnasiums an der Schule hänge. Es müsste jedoch einen Neubau geben, in dem zwei getrennte Schulen untergebracht sind.

Könnte man dann nicht direkt beide Schulen zusammenlegen, was aber in Geldern sicherlich für einen Aufschrei sorgen würde?

Leeder Die Konkurrenz ist historisch gewachsen, und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Außerdem ist es für die Organisation sicherlich besser, wenn es zwei kleinere Schulen statt einer Riesen-Schule gibt. Außerdem wird eine Schule dann auch nicht so anonym, weil sich Lehrer und Schüler noch kennen. So wie es jetzt mit der Kooperation geregelt ist, sowohl in der Ober- als auch in der Mittelstufe, ist es gut.

Wie bewertest du die Pläne, dass die Realschule An der Fleuth für die Gesamtschule Platz macht, dafür den Neubau an der alten Geschwister-Scholl-Schule erhält, bis zur Fertigstellung aber noch in den Westwall ausweichen muss?

Leeder Der Umzug an den Westwall ist ja nur vorübergehend. Ich finde es auf jeden Fall richtig, dass wir als Politik mit dem Neubau das Zeichen geben, die Realschule langfristig erhalten zu wollen und sie jetzt nicht wieder die Leidtragenden sind. So hat die Realschule wenigstens Planungssicherheit. Ich hoffe nun, dass der Zeitplan eingehalten wird, damit die Realschule nicht zu lange mit der Notlösung am Westwall leben muss.

Was fehlt in Geldern, vor allem für junge Menschen?

Leeder Es mangelt an Orten, an denen sich junge Menschen gut treffen können, mittags wie abends. Wir bräuchten mehr moderne Cafés wie das Cacadoo, Café Extrablatt zum Beispiel würde Geldern aufwerten.

Wo liegen aus deiner Sicht die Ursachen dafür, dass nur wenige Jugendliche in der Lokalpolitik mitwirken?

Leeder Wir müssen die jungen Menschen mehr einbinden, aktiver und gezielter auf sie zugehen und sagen: ,Wenn ihr mehr Angebote wollt, dann macht doch mit und engagiert euch.’ Auch der Weg in Schulen könnte helfen, indem man mehr aufklärt über Lokalpolitik.

Inwieweit sind auch die Parteien gefordert?

Leeder Auch als CDU müssen wir uns mehr an dem ausrichten, was die Jugendlichen interessiert. Das gilt vor allem bundespolitisch. Das ist derzeit das größte Defizit, dass die CDU für junge Menschen unattraktiv ist.

Bei welchen Themen ist die CDU denn genau gefordert?

Leeder Bei der Unterstützung für junge Familien, zum Beispiel beim Thema Eigenheim. Das Baukindergeld war ein erster Weg, ich würde aber auch Steuererleichterungen begrüßen für junge Familien, damit sie sich einen Neubau überhaupt noch leisten können. Dass wir die Partei sind, die sich hinstellt und sagen kann ,Wir sind die Partei, die junge Familien unterstützt’, sehe ich derzeit so nicht.

Wie könnte man diese Themen vor Ort angehen?

Leeder Indem man zum Beispiel mehr Baugebiete ausweist, eine gute Schulpolitik macht und ein breites Angebot in der Stadt für Familien schafft, zum Beispiel durch eine attraktive Innenstadtgestaltung inklusive Programm.

Zum Abschluss: Wie geht es für dich jetzt weiter?