Niederrheiner auf Tour : Schützen besuchten Bergbau-Museum

Auwel-Holt 21 Mitglieder der St. Georgius Schützen Auwel-Holt-Westerbroek machten sich zu ihrer alljährlichen Bildungstour auf.

Das erste Ziel am Vormittag war das Bergbau-Museum in Bochum. Untertage wurde den Schützen bei einer Führung der Steinkohleabbau von Beginn der Industrialisierung bis heute sehr gut erklärt. Die modernen Maschinen, welche in den letzten Jahren in der Steinkohle ihren Einsatz hatten, waren schon sehr beeindruckend. Nach dieser Exkursion ging es am Nachmittag zu Fuß weiter ins Bermuda-Dreieck Bochum, wo eine Stärkung auf die Mitglieder wartete. Danach konnten alle individuell den Tag bei Party und Bier ausklingen lassen.