Fußball : Geballte Regionalliga-Erfahrung: SV Straelen verpflichtet Möllering

Straelen Kurz vor Ablauf der Wechselfrist hat der Tabellenführer der Fußball-Oberliga noch einmal Nägel mit Köpfen gemacht. Der SV Strae­len hat Konstantin Möllering unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler bringt jede Menge Regionalliga-Erfahrung mit.

Bislang hat Möllering für diverse Vereine – darunter Sportfreunde Siegen, SV Rödinghausen und Rot-Weiss Essen – 123 Partien in der vierthöchsten deutschen Spielklasse bestritten. In der nächsten Saison sollen weitere hinzukommen. Denn mit dem Transfercoup sendet der Club von der Römerstraße ein klares Sig­nal an die Konkurrenz: Der SV Strae­len möchte sich die sofortige Rückkehr in Liga vier nicht mehr nehmen lassen.