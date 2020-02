Auszeichnungen beim Verein für die Förderung des Veerter Karnevals : Veerter lassen Steckenpferdträger hochleben

Veert feierte gleich zwei neue Steckenpferdtägerinnen: Für ihre besonderen Dienste für den Veerter Karneval erhielten Elke Willems und Sylvia Böhm die Auszeichnung. Foto: Ralf Gnewuch

Veert Elke Willems und Sylvia Böhm wurden mit dem besonderen Orden des Vereins zur Förderung des Veerter Karnevals ausgezeichnet. Der ehemalige Steckenpferdträger Elmar van Treeck glänzte mit politischer Satire.

Von Paul Foreman

Es sieht zwar erstmal unscheinbar aus, sticht neben den sonst üblichen Orden aber heraus. Zudem wird es am Abend deutlich seltener verteilt als die Orden, es bedeutet eine große Ehre und gilt als einer der Höhepunkte des Veerter Büttenabends. Die Rede ist vom „Steckenpferd“. Das „Steckenpferd“ wird vom Verein zur Förderung des Veerter Karnevals (VVK) für besondere Dienste im ortsansässigen Karneval verliehen. Wie in den vergangenen beiden Jahren durften sich am Samstag zwei Personen über die Auszeichnung freuen. Für ihre besonderen Dienste für den Veerter Karneval erhielten Elke Willems und Sylvia Böhm jeweils ihre wohlverdiente Ehrung.

Die 55-jährige Elke Willems begeisterte als Leiterin der Männertanzgruppe „Die Veertigen Vierzehn“ die vergangenen elf Jahre das närrische Publikum. Und das so sehr, dass die Veerter wohl trotz des geplanten Ruhestands der Gruppe immer noch nicht genug vom Männertanz haben. „Eigentlich wollten wir mit dem schönen Jubiläum aufhören, aber das will das Publikum wohl nicht“, scherzte Willems. Die Veerterin stellte außerdem noch mal ihre Gruppe hervor: „Wir als Team sind glücklich und selig, das Steckenpferd bekommen zu haben. Nur gemeinsam sind wir stark.“

Info Steckenpferd gibt es seit der Gründung 1996 Gründung Der VVK wurde am 13. März 1996 offiziell von sieben Frauen und Männern gegründet Verleihung Seit diesem Jahr wurde auch bereits das Steckenpferd verliehen Preisträger können sowohl einzelne Personen als auch Vereine sein.

Genau so froh wie überrascht über ihr Steckenpferd war die 77-jährige Sylvia Böhm. „Mit der Verleihung hätte ich niemals gerechnet, aber es ist eine schöne Überraschung“, so Böhm. Schon von Anfang an verkaufte sie für den VVK die Tickets und Lose. Zudem war sie in der Saison 2005/2006 Prinzessin. In dieser Session ist es Elke I. mit ihrer Blumengarde. Auch Sylvia Böhm hat das Prinzessin-Sein Spaß gemacht. Sie war und ist tief verwurzelt mit dem Veerter Karneval, die Verleihung des Steckenpferdes war so fast schon überfällig.

Bauchredner Daniel Stippel holte Zuschauer auf die Bühne. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Mit Elmar van Treeck hatte auch ein ehemaliger Preisträger wieder einen großen Auftritt in der Tennishalle. Nur mit einer Gitarre ausgerüstet, sorgte er kurz vor der Steckenpferdverleihung für ordentlich Stimmung. Ganz karnevalistisch nahm er in nur einem Lied wirklich alles aufs Korn, von der regionalen Politik bis zu „Fridays for Future“. Das Mitklatschen und Lachen des Publikums kommentierte er mittendrin mit: „Nicht mal so ausrasten, ich habe erst die Hälfte vom Song fertig.“ Weniger musikalisch, dafür genauso humorvoll war der Auftritt des Bauchredners Daniel. Mit der Zugabe konnte er besonders glänzen, in der er Heiner Dreßen und Michaela Kaiser aus dem Publikum auf die Bühne holte und für sie sprach. Dass die Stimmen nur wenig zu den Personen passen würden, war ebenso klar wie witzig.