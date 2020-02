Karneval am Niederrhein : „Kinder an die Macht“ beim Karnevalszug in Auwel-Holt

„Kinder an die Macht“ beim Karnevalszug in Auwel-Holt

Karneval am Niederrhein

Auwel-Holt Es ist schon ein besonderer Karnevalszug, der sich in Auwel-Holt jedes Jahr auf den Weg macht. Ein Wagen rollt durch den Ort. Die Besatzung: Kinder aus der Schule im Ort.

Am Karnevalssamstag um 14.11 Uhr hatten die Viertklässler der Katharinenschule, Teilstandort Auwel-Holt, ihren großen Auftritt. Sie stellen das Prinzenpaar. In diesem Jahr sind das Sophie und Adrian. Die Schüler gestalten ihren eigenen Wagen. In diesem Jahr dominierte die Farbe Gelb. Das Motto lautete: „Welche Gesichter die Emojis auch machen, wir Holter lassen es heute krachen“.