Karnevalsbilanz der Polizei : Polizist durch Pfefferspray leicht verletzt

Einige Einsätze hatte die Polizei in Straelen und Kapellen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Gelderland Weitgehend friedlich sind am Sonntag die Karnevalsumzüge in Straelen, Kapellen und Aldekerk verlaufen. Allerdings hat es in Straelen und Kapellen einige Vorfälle gegeben. Das geht aus der Bilanz der Polizei hervor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Karnevalsumzug in Straelen besuchten rund 8000 Zuschauer. Die Beamten sprachen sieben Platzverweise aus, überwiegend gegen erheblich betrunkene junge Erwachsene. Insgesamt acht Personen wurden zur Durchsetzung von Platzverweisen und infolge eines Körperverletzungsdeliktes in Gewahrsam genommen. Eine Person leistete Widerstand gegen die Beamten und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Polizeibeamter wurde durch Pfefferspray leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Beim Karnevalsumzug in Kapellen gab es mit etwa 3000 Besuchern erheblich weniger Zuschauer als im Vorjahr. Die vom Veranstalter festgelegte Alkoholverbotszone rund um den Kirchplatz wurde von den Besuchern weitestgehend beachtet. Wegen des angekündigten Sturmtiefs wurde der Zugweg gekürzt, Wagen mit hohem Aufbau wurden vorsorglich nicht eingesetzt. Bei Jugendschutzkontrollen wurde mit rund 40 sichergestellten und vernichteten Alkoholgebinden ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr festgestellt. Die Polizei sprach zwei Platzverweise gegen junge alkoholisierte Erwachsene aus. Ein Jugendlicher wurde der Obhut seiner Erziehungsberechtigen übergeben. Insgesamt, so die Polizei, hat das veränderte Konzept des Veranstalters, wie die einheitliche Beschallung des Zugweges mit Karnevalsmusik, der vermehrte Einsatz von Musikkapellen und der Verzicht auf Technomusik, zu einem weitestgehend störungsfreien Verlauf der Veranstaltung beigetragen.