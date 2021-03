Liebeserklärung an Düsseldorf : Die Band Firlefanz präsentiert ein Lied für Düsseldorfer

Düsseldorf Firlefanz ist eine Düsseldorfer Band, die zwei große Visionen hat: Musikalisch im Karneval mitzumischen und Songs über Düsseldorf zu komponieren. Mit Letzterem fing die Band schon an: „Ons Häzzblut“ gibt es schon zu hören.

Der Song beschreibt im Wesentlichen einen typischen Altstadtabend, bei dem sich die Düsseldorfer vor einem amerikanischen Schnellrestaurant an der Heinrich-Heine-Allee treffen und dann in den Abend starten. „Irgendwann endet man dann an der Freitreppe am Burgplatz und ist immer wieder verliebt in den Anblick von Wasser, Rheinturm und Oberkasseler Wiesen.“ Zur selbst komponierten Melodie singen die Musiker, die als Cover-Band auch im Karneval groß rauskommen wollen, ihre selbst getexteten Zeilen. Seit Karnevalsfreitag ist der Song „Ons Häzzblut“ in der Welt, „und die Reaktionen – ob persönlich oder aber im Netz – sind herzerwärmend“, meint Ville Zimmermann.