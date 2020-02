Karneval am Niederrhein : Ponter feiern ihren Büttenabend

Karneval am Niederrhein

Gute Laune herrschte beim Ponter Büttenabend. Das Motto lautete: „Wir feiern zusammen: Dreimal Helau! In unseren Farben gelb und blau!“. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

Pont Es wurde nicht nur gesungen und viel gelacht. Das schönste Kostüm und das Engagement für den lokalen Karneval wurden prämiert. Ehrung für Georg Raeth.

Unter dem Motto „Wir feiern zusammen: „Dreimal Helau! in unseren Farben gelb und blau!“ feiert der Karnevalsverein Pontifex Maximus am Samstag im Haus der Vereine seinen zwölften Büttenabend. Und wenn der Karnevalsverein ruft, lassen sich die Ponter nicht zweimal bitten. Proppenvoll war der Saal, als Präsident Frank Greshake mit seinem römischen Elferrat die Sitzung eröffnete und nach und nach fünf Showtanzgruppen und eine Gardetänzerin, drei Büttenredner, eine Gesangs- und eine Musikgruppe auf die Bühne rief. Das gesamte Team um den 1. Vorsitzenden Christian Chrobak hatte an diesem Abend fern der Bühne Schwerstarbeit zu leisten, aber diese mit Bravour gemeistert. Es wurde ein närrischer Abend fürs Dorf.