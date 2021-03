Welttag des Kinder- und Jugendtheaters : FFT streamt Mitmach-Hörspiele für ein junges Publikum

Mit der aufwendigen Produktion „Hurly Burly“ setzt das Forum Freies Theater (FFT) seine Hörspielreihe als Streaming-Angebot für ein junges Publikum fort.

Die Paradeiser erdachten eine witzige und temporeiche Geschichte, in der es um nichts weniger als die Rettung der Zukunft geht. „Hurly Burly“ richtet sich an ein junges Publikum ab zehn Jahre. Die „Unerwachsenen“, wie die Macher/-innen sie augenzwinkernd nennen, sollen aber nicht einfach passiv lauschen, sondern mitmachen, mitfiebern und selbst kreativ werden. Dazu haben sie ein reich illustriertes Booklet als Begleitmaterial entwickelt, das die Kinder ohne Druck dazu anregen soll, noch tiefer in die bunte Welt von „Hurly Burly“ einzutauchen. Parallel können sich die Youngster im Telegram-Chat (https://t.me/radiohurlyburly) mit dem Paradeiser-Team auszutauschen.