Natürlicher Tod vermutet : 43-Jähriger stirbt in seiner Zelle in der JVA Geldern

Geldern Am Samstag ist ein 43 Jahre alter Gefangener in der JVA Geldern gestorben – vermutlich eines natürlichen Todes. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Ein Gefangener, 43 Jahre alt, ist am Samstag in der JVA Geldern gestorben. Der Mann wurde am frühen Morgen tot in seinem Haftraum aufgefunden, teilte die JVA mit. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Gefangene eines natürlichen Todes gestorben, so JVA-Leiter Andreas Schüller. Wie üblich in solchen Fällen hat die Staatsanwaltschaft Kleve ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann saß seit mehr als zwei Jahren wegen Betrugs in Haft.