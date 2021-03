Kostenpflichtiger Inhalt: Sänger Willi Girmes mit neuem Song : Mit „Bella Italia“ kehrt die gute Laune zurück

Immer voller Power: Willi Girmes singt bei seinem Besuch in Geldern für das Denkmal „Gelderscher Wind“. Foto: Dirk Möwius

Kevelaer Willi Girmes liefert den Soundtrack für den Sommer. Der Sänger und Entertainer aus Kevelaer, der heute mit seiner Frau Barbara und den Kindern in Goch-Asperden lebt, bringt sein neues Lied heraus. Das Video wurde bereits im November 2019 in der Trattoria „La Piazza“ am Klarissenplatz in Kevelaer gedreht.