Fußball-Testspiele der Bezirksligisten : Zuschauer verletzt: Partie in Straelen abgebrochen

Kreis Kleve Ein Besucher wird bei der Begegnung des SV Straelen II gegen die DJK Twisteden unglücklich vom Ball an der Schläfe getroffen. Er muss mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und einer Platzwunde ins Krankenhaus.

Das Testspiel zwischen den Fußball-Bezirksligisten SV Straelen II und DJK Twisteden musste am Samstag nach 70 Minuten beim Stand von 2:3 abgebrochen werden. Der Grund: Ein DJK-Akteur hatte einem älteren Zuschauer aus Twisteden den Ball bei einem Klärungsversuch aus kurzer Distanz an die Schläfe geschossen. Der Besucher fiel dabei so unglücklich, dass er mit einer Platzwunde und Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus in Geldern gebracht werden musste. „Die Sache ist zum Glück glimpflich ausgegangen. Der Zuschauer muss aber zur Beobachtung noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben“, sagte DJK-Trainer Markus Hierling am Sonntag. Beide Teams einigten sich, die Partie nicht fortzusetzen. Auch das Sonntags-Spiel beim Landesligisten FC Remscheid konnte der SVS II nicht beenden. Die Partie wurde nach 70 Minuten beim Stand von 1:1 wegen eines Gewitters abgebrochen.