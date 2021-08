Fußball-Regionalligist SV Straelen : Sprint-Star erteilt Kickern eine Lauf-Lektion

Straelen Aleixo-Platini Menga, der die 100 Meter in 10,09 Sekunden gesprintet ist, leitet eine Übungseinheit des SVS. Welchen Eindruck er von der Athletik der Spieler hat.

Nach einigen lockeren Runden auf dem Platz lernten Spieler, aber auch das Trainer-Team neue Wege kennen, die fußballspezifischen Muskeln und Gelenke auf Betriebstemperatur zu bringen. Anschließend gab Menga, der bei Welt-und Europameisterschaften für Deutschland an den Start gegangen ist, einen Einblick in die Geheimnisse der menschlichen Schnelligkeit.

Nach dem sogenannten Cool down am Ende des Trainings stellte Aleixo-Platini Menga fest: „Es hat enorm viel Spaß gemacht, in der Mannschaft war richtig Feuer drin. Doch ich habe trotz der guten Athletik der Spieler genügend Angriffsflächen gesehen, um bei ihnen noch einiges an Leistung herauszukitzeln.“