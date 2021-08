Fußball.Kreispokal Kleve/Geldern : Pokal-Derby in Pfalzdorf steigt ohne Zuschauer

Pokal-Derby in Pfalzdorf steigt ohne Zuschauer

Die Vorschlussrunde des Kreispokals Kleve/Geldern der Saison 2020/21 steigt am Sonntag. Foto: dpa/Tobias Hase

Goch Die Alemannia lässt am Sonntag keine Fans zu. Der Grund: Sie sieht keine Chancen, die Corona-Bedingungen für die Begegnung gegen Viktoria Goch zu erfüllen.

Es ist ein Derby in der Vorschlussrunde des Fußball-Kreis­pokals, das unter normalen Umständen sicherlich wenigstens 300 Anhänger angezogen hätte. Doch was ist während der Corona-Pandemie schon normal? A-Kreisligist Alemannia Pfalzdorf hat jetzt jedenfalls bei einer Vorstandssitzung beschlossen, am Sonntag zum Lokalduell im Pokalwettbewerb der Saison 2020/21 gegen den Bezirksligisten Viktoria Goch, das um 15 Uhr angepfiffen wird, keine Zuschauer zuzulassen. „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, weil wir die Einnahmen sicherlich auch gut hätten gebrauchen können. Doch uns bleibt einfach keine andere Wahl“, sagt Jürgen Kamps, Vorsitzender der Alemannia.